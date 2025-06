« Die Bonnards | Home |

D 2024 R: Daniel Abma, 94 Min.

Niklas sitzt mit Erzieherin Antje am sommerlichen See. Es ist ein Abschied, aber nicht für immer. »Ich werd Sie sowieso nochmal besuchen kommen, mit Kuchen.« Fünf Jahre hat Niklas in der Wohngruppe gelebt, gelacht und manchmal auch geweint. Kelvin hat wie jedes der Kinder viele Gesichter: Mal knuddelig beim Ausblasen eines Straußeneis, mal aggressiv wie bei seiner Schimpfkaskade im Bus. Die Kamera hält all das fest, die schönen ebenso wie die stressigen Momente. Der Film folgt Kelvin und Niklas bei ihrem Ringen um Liebe, aber auch dem Betreuerteam im alltäglichen Kampf mit Traumata, Enttäuschungen, Behörden und Eltern, die teils selbst enorme Last auf ihren Schultern tragen.

Rund 200.000 junge Menschen wachsen in Deutschland außerhalb der eigenen Familie in Wohngruppen und Pflegefamilien auf. Die stationäre Kinder- und Jugendhilfe ist dabei für viele mehr als nur eine Ersatzfamilie. Regisseur Daniel Abma hat die Bewohnerinnen und Bewohner einer Einrichtung mit der Kamera begleiten. Mit behutsamem Vorgehen gelingt es ihm, die Emotionen der beteiligten Personen und die Stimmung vor Ort spürbar zu machen, obwohl das Thema sensibel, die Protagonisten besonders schutzbedürftig sind. Ein ergreifendes Gesamtbild mit spannenden Einblicken, das die menschlichen Dramen authentisch erfasst, ohne dabei die Hoffnung zu verlieren. Dafür wurde „Im Prinzip Familie“ beim Dok Leipzig im vergangenen Jahr mit drei Preisen ausgezeichnet. Dort feierte bereits Abmas Erstling »Nach Wriezen« über die schwierige Resozialisierung straffällig gewordener Jugendlicher, seine Premiere. Mit »Prinzip Familie« schließt sich ein Kreis, denn einige der Kinder der ehemaligen Häftlinge sind nun selbst in Jugend-Einrichtungen wie dieser gelandet.