« Burning Days | Home |

USA 2023 Regie: Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, 206 min

Gott pflegt eine seltsame Art von Humor. Als die Ureinwohner Amerikas zu Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts vertrieben wurden, teilten die Weißen dem Stamm der Osage Nation einen kargen Teil Oklahomas zu. Als sich die Erde plötzlich auftat und das Öl zu sprudeln begann, wurde die Osage Nation über Nacht zur reichsten Bevölkerungsgruppe der Vereinigten Staaten. Unter ihnen lebt der wohlhabende weiße Rinderzüchter William »King« Hale. Als sein Neffe Ernest aus dem Krieg zurückkehrt, nimmt er ihn bei sich auf und gibt ihm ein neues Zuhause. Ernest lernt die Einheimische Mollie kennen und verliebt sich. »King« rät ihm zur Heirat, ist Mollie doch die potentielle Erbin einer Vollblut-Familie. Da macht eine Serie von Todesfällen unter dem Volk der Osage Nation die Runde, die auch Mollies Familie betrifft. Innerhalb der »Verwaltung für indianische Angelegenheiten« ist jedoch niemand motiviert, die Tode aufzuklären. Als Regisseur Martin Scorsese das Sachbuch über die Osage-Morde von David Grann las, wusste er, dass er den Stoff für einen Film gefunden hatte. Er bewegte Chief Standing Bear und das Volk der Osage Nation dazu, ihm bei den Dreharbeiten behilflich zu sein. Diese Verpflichtung Scorseses, die Geschichte wahrheitsgetreu wiederzugeben, ist in jeder der 206 Minuten seines Films zu spüren – auch in der schauspielerischen Aufopferung seiner Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio und Robert DeNiro. Das macht »Killers of the Flower Moon« zu einem fordernden, packenden und erschütternden Meisterwerk.