Norwegen, Schweden 2022 (Syk Pike) Regie: Kristoffer Borgli, mit Kristine Kujath Thorp, Eirik Sæther, 98 Min., FSK: ab 12

Signe (Kristine Kujath Thorp) und Thomas (Eirik Saether) sind krasse Narzissten aus Oslo und führen eine sehr ungesunde Beziehung. Er feiert ihren Geburtstag in einem teuren Restaurant, aber inszeniert sich dabei vor allem selbst auf ziemlich unsympathische Weise. Bei einer Vernissage seiner Kunst aus geklauten Möbeln steht sie nur unbemerkt am Rande. Keiner weiß, dass sie seine Freundin ist. Spontan erfindet Signe da eine Erdnuss-Allergie, um interessanter zu sein. Der Wettkampf um Aufmerksamkeit unter Freunden und untereinander nimmt absurd komische Züge an. Richtig ungesund wird er, als Signe haufenweise dubiose russische Pillen mit heftigen Nebenwirkungen schluckt. Kein Arzt kann die mysteriöse Krankheit einordnen. Mit völlig blutigem und monströs aufgedunsenem Gesicht ist die ungewohnte Sorge von Thomas sogar erotisierend für die junge Frau. Doch der Wettstreit geht weiter: In einer abstrusen Therapiegruppe gibt es Streit, wer die schlimmere Krankheit hat. So wirft das noch nicht genug bemitleidete Opfer mehr der gelben Pillen ein. Glücklich ist sie erst, als ihr entstelltes Gesicht auf der Titelseite eines Boulevard-Blättchens landet.

„Sick of Myself“, diese Satire um eine verzweifelte Sucht nach Aufmerksamkeit bis zur Selbstzerstörung, zeigt einen Wahnsinn, der gut zu unserer Zeit passt. Nicht zufällig ähneln Signe und Thomas dem Influencer-Pärchen aus Ruben Östlunds „Triangle of sadness“. Signe landet nach immer stärkerem Krankheitserscheinungen schließlich sogar einen Model-Job bei einer speziellen Agentur für Menschen mit Handicaps. Die drastische, aber eindimensionale Steigerung ist eher schwarzhumorig komisch als erschreckend, trotz eines horrenden Verfalls des Körpers. Das ist gut gespielt und flott inszeniert. Auch wenn selten jemand so weit ging für seine 15 Minuten Ruhm gemäß Andy Warhol, es sind schon weiterdenkende Filme zu dem Thema gemacht worden. Ein treffendes Update für die Instagram-Zeit ist „Sick of Myself“ auf jeden Fall.