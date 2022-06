« Wie im echten Leben | Home |

Wie im echten Leben

Frankreich 2021 (Ouistreham) Regie: Emmanuel Carrère, mit Juliette Binoche , Hélène Lambert, Léa Carne, 107 Min., FSK: ab 6

Jahrelang habe sie die Buchhaltung ihres Mannes gemacht, erklärt Marianne Winckler (Juliette Binoche), eine Frau in den Fünfzigern, der Mitarbeiterin vom Arbeitsamt. Nun, da er sie verlassen hat, stehe sie ohne Beruf und Ausbildung da. Marianne findet einen Job als Putzkraft. Sie, die selbst eine Angestellte für diese Dinge hatte, muss nun lernen, öffentliche Klos zu putzen. Die Frauen, die sie in dem Job kennenlernt, nehmen sie mit großer Solidarität in ihre Mitte auf. Besonders die alleinerziehende Mutter Chrystèle (Hélène Lambert) wächst ihr ans Herz. Doch Marianne verbirgt etwas, das die neu gewonnene Freundschaft gefährden könnte. In ihrem Roman „Putze! Mein Leben im Dreck“ beschreibt Florence Aubenas das Leben am Existenzminimum. Emmanuel Carrère setzte den Tatsachenbericht überwiegend mit Laiendarstellern um, die eigene Erfahrungen in der Reinigungsbranche mit einbrachten. Im Zentrum steht Charakterdarstellerin Juliette Binoche, die Mariannes Schicksal glaubwürdig verkörpert. Leider bleibt die Inszenierung an der Oberfläche, ein wirkliches Gefühl für das Schicksal der Figuren entsteht nicht.