Moleküle der Erinnerung – Venedig, wie es niemand kennt

Italien 2020 (Molecole) Regie: Andrea Segre, 71 Min., FSK: ab 0

Vor bedeutungsschwangerem Off-Kommentar filmt Regisseur Andrea Segre Venedig und wird im Frühjahr 2020 von der Pandemie überrascht. Die Lagune ruhig wie „seit 1000 Jahren nicht mehr“, meint eine Gondoliere, die sportliches Rudern ohne die Wellen der Touristen-Boote genießt. Die Recherche über das unmögliche Leben in der von Besuchern und Hochwasser überschwemmten Stadt wird zu einem doppelten Staunen – über den dauernden Ausnahmezustand, der für ein paar Wochen ausgesetzt ist. Darauf aufgesetzt erinnert sich Segre an seinen zu schweigsamen Vater, der allerdings seit Geburt des Filmemachers selbst nie mehr in der Kanal-Stadt war. Eine in „leeren“ Bildern und Begegnungen interessante, aber im Gesamtkonzept unbefriedigende Dokumentation.