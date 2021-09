« Paolo Conte – Via Con Me | Home |

Herr Bachmann und seine Klasse

BRD 2021 Regie: Maria Speth 217 Min. FSK ab 0

Der Klassenraum ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Hier treffen verschiedene Ethnien aufeinander, unterschiedliche Ansichten und Biographien. In kaum einer Schulform ist das so evident wie in der Gesamtschule, denn hier unterrichten Kinder höherer Bildungsschichten neben sozial benachteiligten Migrantenkindern. Nach der sechsten Klasse wird sich entscheiden, wer von ihnen den Weg des Gymnasiums einschlägt und wer die Hauptschullaufbahn. Regisseurin Maria Speth begleitete eine sechste Klasse in diesem entscheidenden Schicksalsjahr mit der Kamera. Obwohl sie in Berlin lebt und arbeitet, suchte sie sich keine Klasse aus dem Brennpunkt Neukölln. Sie wählte die Klasse von Dieter Bachmann in einer kleinen westdeutschen Arbeiterstadt. Es ist auch das letzte Jahr des Lehrers. Doch er ist alles andere als ein müder Pauker auf dem Absprung. Mit seiner ungewöhnlichen, menschlichen Pädagogik findet er Zugang zu den so unterschiedlichen Schülern. Für ihn steht nicht die Lehrplanerfüllung im Vordergrund. Musik und Zusammenhalt ist ihm viel wichtiger. Die Offenheit der Kinder vor der Kamera ist bemerkenswert. Auch wenn sich die einen vor ihr mehr inszenieren als die anderen, ist sie ein Beobachter in den Reihen der Schüler. Der eigentliche Star des Films ist aber Lehrer Bachmann. Sein Ansatz sollte nicht nur Vorbild sein für alle Pädagoginnen und Pädagogen im Land sondern generell für den zwischenmenschlichen Umgang in unserer Gesellschaft.