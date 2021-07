« Die Croods – Alles auf Anfang | Home | Sommer 85 »

Und täglich grüßt die Liebe

Australien 2021 (Long Story Short) Regie: Josh Lawson, mit Rafe Spall, Zahra Newman, Ronny Chieng 94 Min. FSK ab 6

„Und täglich grüßt das Murmeltier“ … mal andersrum: Als Teddy (Rafe Spall) am Morgen nach seiner Hochzeit erwacht, ist seine Frau Leanne (Zahra Newman) bereits hochschwanger und das erste Ehejahr schon vergangen. Auch weiterhin vergehen für ihn die Jahre im Fluge. Von dem Leben dazwischen bekommt er nur die Beschwerden seiner Frau mit, dass er nie Zeit hätte und alles aufschieben würde. Der australische Film ist schwer konstruiert und macht es schwer, in die Geschichte zu kommen, weil auch wir die Probleme, von denen Teddy nur hört, nicht erleben. Er kapiert es nicht und wir haben wenig Spaß mit dieser schon in der Grundidee nicht funktionierenden romantischen Komödie. Was wir schnell schmerzlich lernen, ist keine Zeit – mit so etwas – zu verschwenden.