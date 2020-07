« Undine (2020) | Home | Suicide Tourist »

Meine Freundin Conni – Geheimnis um Kater Mau

BRD 2020 Regie: Ansgar Niebuhr 76 Min. FSK ab 0

Das Allerbeste an diesem Zeichentrick um die beliebte Kinderbuch-Figur Connie: Es ist niemand der Familie Schweiger weit und breit zu sehen! Nach zwei „verschweigten“ Realverfilmungen mit dem Genuschel von Til und Emma Schweiger richtet sich dieser Zeichentrick wieder an das ursprüngliche Kindergarten-Publikum: Conni reist zum ersten Mal ohne ihre Familie in eine Jugendherberge. Dabei schleicht sich ihr geliebter und tollpatschiger Kater Mau selbst heimlich in den Reisebus und sorgt für Unruhe im Ferienhaus bei der Burg. Die Kleinen haben spielerisch mit Angst vor Geistern zu tun, Connie muss die Sorge um ihren Kater mit einem ehrlichen Geständnis und Solidarität zu anderen abwägen. Diese unterhaltsam dargebotenen Lerneinheiten sind modern aufgehübscht mit Tofu-Würstchen. Aber vor allem gefällt, dass hier die Reduktion auch bei Dramatik und „Action“ bestens funktioniert und ankommt.