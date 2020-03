« Systemsprenger / DVD, BR, div. Streams | Home | Spenser Confidential / Netflix »

I Am Not Okay With This / Netflix

Pickel an komischen Stellen sind normal für Teenager und Teenager-Filme. Doch „I Am Not Okay With This“ ist ein toller Außenseiter des Genres mit einer tollen Außenseiterin als Superheldin: Die 15-jährige Sydney Novak (klasse: Sophia Lillis) bemerkt seltsame Veränderungen. Als der grinsende Football-Idiot der Schule gegenüber sie nervt, fängt seine Nase an zu bluten, als der tropfende Wasserhahn sie wütend macht, tropft er plötzlich nicht mehr. Und ganz wütend rodet sie mit ihren übernatürlichen Kräften unbeabsichtigt ein kleines Wäldchen. Ein ziemliches Problem für die stille Sydney, deren Leben nach dem Selbstmord des Vaters schon schwer genug ist.

Die exzellent inszenierte Serie mit kurzen Episoden nach Charles Forsmans Graphic Novel macht Spaß und berührt mit unkonventionellen Figuren.