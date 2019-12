« Einsam Zweisam | Home | Peanut Butter Falcon »

The Farewell

USA 2019 Regie: Lulu Wang, mit Awkwafina, Zhao Shuzhen, X Mayo 101 Min. FSK ab 0

Lulu Wang erzählt mit »The Farewell« eine persönliche Geschichte. Das ist spürbar. Ihre Protagonistin Billi (wunderbar: »Crazy Rich Asians« Star Awkwafina) ist wie sie Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln. Der familiäre Zweig ist weit entfernt, die alltäglichen Probleme in ihrer neuen Heimat New York wesentlich präsenter. Als bei Billies Großmutter Krebs diagnostiziert wird, kommt die gesamte Familie in der chinesischen Heimat zusammen, um eine gestellte Hochzeit zu feiern – denn Nai Nai (Shuzhen Zhao) darf nicht erfahren, dass sie sterben wird. Billi, die eigentlich daheim in den USA bleiben sollte, reist nach und ihr Besuch wird zu einer emotionalen Achterbahnfahrt. Wundervoll warmherzig und witzig erzählt »The Farewell« von dem Leben zwischen zwei Kulturen. In den USA traf das einen Nerv: Der kleine Independentfilm gewann den Publikumspreis in Sundance und hat beste Chancen auf den Fremdsprachen-Oscar im nächsten Jahr.