« 7500 | Home | The Farewell »

Einsam Zweisam

Frankreich 2019 (Deux moi) Regie: Cédric Klapisch mit Ana Girardot, Francois Civil, 110 Min. FSK ab 6

Täglich bewegen wir uns mit Millionen anderen Menschen durch die Straßen, jeder für sich und doch in dieselbe Richtung. Rémy und Mélanie sind beide 30, Single und leben nebeneinander in einem Pariser Viertel, ohne voneinander zu wissen. Dabei verlaufen ihrer beider Leben auf parallelen Gleisen. Beide sind eher zurückhaltend, unsicher im Umgang mit anderen Menschen. Immer wieder laufen sie sich über den Weg, im Laden an der Ecke, auf der Straße, in der Metro, ohne dass es zu einer Begegnung kommt. Sie sind Teil einer Geschichte, wie sie sich überall auf der Welt abspielt. Regisseur Cédric Klapisch (»L’Auberge Espagnole«) schuf daraus einen berührenden Film und kehrt damit zu seinen Anfängen zurück. Bereits mit der romantischen Komödie »Und jeder sucht sein Kätzchen« erzählte er vom Reiz des Zufalls. Auch wenn das Leben von Mélanie und Rémy auf den ersten Blick ereignislos und banal erscheint, ist es doch das Alltägliche, dass sie uns näher bringt. Und die Aufrichtigkeit, mit der Klapisch seine Geschichte erzählt.