Burning

Südkorea 2018 (Beoning) Regie: Chang-dong Lee, mit Ah-in Yoo, Steven Yeun, Jong-seo Yun 148 Min.

Jong-su driftet durch sein Leben. Gelegenheitsjobs halten ihn über Wasser. Eigentlich will er an seinem Roman arbeiten, aber es fehlt an Mitteln und Antrieb. Da trifft er auf seine frühere Klassenkameradin Hae-mi. Zwischen den beiden funkt es, doch Hae-mi reist kurz darauf für einen längeren Aufenthalt nach Kenia. Sie bittet Jong-su darum, sich um ihre Katze zu kümmern. Und hier wird es seltsam in Lee Chang-dongs Adaption einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami. Denn erstens ist die Katze nirgendwo in dem winzigen Appartement zu finden, und dann taucht Hae-mi auch noch mit dem mysteriösen Emporkömmling Ben im Schlepptau auf. Zwischen den dreien entwickelt sich eine seltsame Bande. Der vielfach preisgekrönte koreanische Arthouse-Regisseur Lee Chang-Dong („Secret Sunshine“) entwickelt ein schleichendes Drama aus dem Werk des japanischen Meisters des Mysteriösen, Haruki Murakami. Eine nahezu perfekte Kombination.