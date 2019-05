« High Life | Home | Orangentage »

Mirai – Das Mädchen aus der Zukunft

(Mirai no Mirai) J 2018 Regie: Mamoru Hosoda, 98 Min.

Kun ist der Mittelpunkt der Familie. Der 4-Jährige lebt ein glückliches Leben mit seinen Eltern in Yokohama. Doch dann bekommt die Familie Zuwachs und die kleine Mirai braucht plötzlich alle Aufmerksamkeit. Kun rückt in die zweite Reihe, eine Rolle, die ihm garnicht gefällt. Ständige Wutausbrüche sind die Folge. Kun versteht nicht, warum er seine kleine Schwester lieben sollte. Bis er auf magische Weise die große Mirai trifft und sie mit ihm eine Reise in die Vergangenheit und Zukunft macht. Mamoru Hosoda („Summer Wars“) erzählt seine Geschichte konsequent aus der Perspektive eines Vierjährigen. Das macht seinen Film vor allem für Eltern sehenswert, gelingt es ihm doch vorzüglich, die Welt eines Kindes verständlich zu machen. Das beißt sich hierzulande leider ein wenig mit der kindgerechten Synchronisation. „Mirai“ ist aber so viel mehr als ein Zeichentrickfilm für Kinder. Vielmehr verbergen sich unter dem phantastischen Deckmantel tiefe Einblicke in unsere Rollen als Teil einer Familie. Ausführliche Kritik im aktuellen kreuzer.