« Hotel Artemis | Home | Gute Manieren »

Catch me!

USA 2018 (Tag) Regie: Jeff Tomsic mit Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Hannibal Buress, Jon Hamm, Jeremy Renner 105 Min.

Erwachsene, die einen Monat im Jahr „Fangen“ spielen, waren dem Wall Street Journal vor fünf Jahren einen Artikel wert. Die Verfilmung dieser Peter Pan-Anekdote mit halb-prominenter Besetzung fängt das Publikum jedoch nur anfangs. Eine Kindertradition bringt fünf Freunde noch als Erwachsene jeden Mai zusammen. Dabei war Jerry (Jeremy Renner) schon immer zu schnell für die anderen und wurde in all den Jahrzehnten nie „abgeschlagen“. Jetzt aus Anlass seiner Hochzeit erscheint er ein leichtes Ziel zu sein, aber er bringt das Spiel auf eine neue Ebene. Dabei droht er sogar, sich mit dem Teddybär von Hogan (Ed Helms) in dessen Jugendzimmer zu befriedigen. Das Kinder-Spiel wirkt wie eine belanglose Albernheit, bei der nicht nur die Wall Street-Reporterin vom Ernst beeindruckt ist, mit der sie durchgezogen wird. Zwar gibt es immer wieder Momente, in denen alles ins völlig Absurde kippt, doch des Rennen und Jagens Wiederholung der Fan-Spiele gewinnt durch Nebenthemen wie den alten Schulschwarm nichts hinzu. Eigentlich begeistert nur die anarchische Idee, sich den Spaß am Spielen durchs Erwachsensein nicht verderben zu lassen. Die Freunde schlüpfen nicht nur in die Rolle von Action-Helden, liefern sich mit albernen Verkleidungen als alte Dame Handkanten-Gefechte im Supermarkt, sie werden vor allem wieder Kind. Und das im Abspann mit den echten „Fängern“ nachhaltig.