Western (2017)

BRD, Bulgarien, Österreich 2017 Regie: Valeska Grisebach mit Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, Syuleyman Alilov Letifov 121 Min. FSK: ab 12

Die Cowboys von heute sind Bauarbeiter auf Einsatz im Ausland: Arbeitskräfte aus Deutschland sollen in noch unberührter bulgarischer Landschaft den Bau eines Wasserkraftwerks vorbereiten. Die Truppe zeigt sich grob, unsensibel und aggressiv. Die Männer ziehen eine deutsche Fahne auf, als ob sie in Afghanistan wären und belästigen Frauen beim Baden. Gastarbeiter und Eingeborene verstehen sich nicht, wir haben dank Untertitel einen Vorteil. Wir erfahren, dass hier im Krieg schon sehr elegante Deutsche waren und Menschen umgebracht haben. Allein Meinhard (Meinhard Neumann), ein ehemaliger Legionär, sucht Kontakt mit den Einheimischen, arbeitet mit ihnen, lässt sich Reitunterricht geben. Doch letztlich wird er der Fremde bleiben. Was auch am klassischen Kampf ums Wasser und um geklauten Kies liegt.

Schon Valeska Grisebachs „Sehnsucht“ (2006), die Geschichte eines Freiwilligen Feuerwehrmannes aus Brandenburg und seiner verzehrenden Leidenschaft, fesselte in der Mischung aus Inszenierung, Schauspiel-Laien und dokumentarischem Hintergrund. „Western“ zeigt einen sehr reizvollen Gegensatz aus unprofessionell rauem Laien-Spiel und den verselbständigten Chiffren des Genres Western. Der Titel gibt etwas Nachhilfe, doch die schroffen Landschaften, die einsamen Flusstäler, sogar freilaufende Pferde lassen unweigerlich auch im Osten das klassische Genre aufleben. Das ist raffiniert und reizvoll gemacht, die sehr ruhige Entwicklung erfordert allerdings einige Geduld.