Chavela

USA, Mexiko, Spanien 2017 Regie: Catherine Gund, Daresha Kyi 90 Min.

Chavela Vargas (1919-2013) war nicht nur eine großartige Sängerin aus Mexiko, die sich die traditionell den Männern vorbehaltenen Rancheras, mexikanische Lieder über die unerfüllte Liebe, Weltschmerz und Einsamkeit, aneignete. Sie trug Hosen, als das in Mexiko für eine Frau unmöglich war. In dem interessanten klassischen Dokumentarfilm erzählt Chavela mit viel bissigem Humor selbst von ihrem Aufstieg und noch lieber von ihren Abenteuern. Mit ihrer tiefen, rauen Stimme befreite die offen lesbische Chavela die Rancheras vom süßlichen Kitsch und wurde erst in Mexiko und später weltweit bekannt. Ihr burschikoses Auftreten und der Poncho machten sie unverwechselbar. Nach ihrem Comeback in den 1990ern wurde Vargas auch bekannt dafür, den Filmen Pedro Almodóvars eine Stimme gegeben zu haben. Ihr Lied „Volver“ wurde zum Titel eines seiner Filme. Das Porträt einer erstaunlichen Künstlerin fasziniert vor allem im ersten Teil mit historischen Aufnahmen und Geschichten, starkem Gesang und intensiven Liedern.