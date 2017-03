« Moonlight (2016) | Home |

Original Copy – Verrückt nach Kino

BRD 2015 Regie: Florian Heinzen-Ziob, Georg Heinzen 95 Min. FSK: ab 6

In einem auf wunderbare Weise traurig verfallenen indischen Kino laufen herrlich trashige B-Pictures. Die Mitarbeiter sind echte Typen, vor allem der Held dieser Dokumentation, Sheikh Rehman, einer der letzten Filmplakate-Maler Indiens. Das Kino „Alfred Talkies“ im Herzen Mumbais ist ein sinkendes Schiff, auf Kurs gehalten von der distinguierten Chefin, die das Kino eigentlich nicht übernehmen sollte, weil sie eine Frau ist. Dem peniblen Manager, der genau weiß, was sein Publikum will. Und dem kettenrauchenden Filmplakatmaler, der im Stil alter Meister hinter der Kinoleinwand sein Atelier betreibt. Eine Mischung aus Künstler, Guru, Komödiant und Philosoph. „Original Copy“ ist eine liebenswerte und melancholische Kino-Dokumentation über das fast verschwundene Kino von früher.