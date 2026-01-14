« Ein einfacher Unfall | Home | Silent Friend »

D 2026, R: Marcus H. Rosenmüller, D: Hape Kerkeling, Fahri Yardim, AnjaKnauer, 100 min

Ein Tennisclub in der westdeutschen Provinz. Heribert führt die

Geschicke seit Jahrzehnten mit fester Hand als Vorsitzender. Sein

Stellvertreter Matthias hat wenig zu melden. Alles geht seinen gewohnten

Gang bei der Sitzung im Vereinsheim, bis Melanie vorschlägt, für ihren

Doppelpartner Erol einen zweiten Grill anzuschaffen. Schließlich ist er

Moslem und darf kein Schweinefleisch essen. Da wäre ein Entgegenkommen

ja nur richtig in einer aufgeklärten Gesellschaft. Der Deutschtürke

winkt ab, aber Melanie versteift sich auf die Idee und regt eine

Grundsatzdiskussion an, die bald aus dem Ruder läuft. Die

»Stromberg«-Autoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob schrieben mit

ihrem Bühnenstück »Extrawurst« eine Figurenaufstellung zur Lage der

Nation. Bissig nach rechts und links austeilend, halten sie der

deutschen Gesellschaft den Spiegel vor. In cleveren Dialogen entlarven

sie die Spießigkeit des Kleinbürgers und die Überheblichkeit der

»Woken«. Das ist fast schon zu deprimierend nah an der Realität für eine

Komödie. Marcus H. Rosenmüller (»Wer früher stirbt ist länger tot«)

gelingt es, den Biss von der Bühne auf die Leinwand zu übertragen, dank

eines großartigen Ensembles: Hape Kerkeling, Christoph Maria Herbst,

Anja Knauer und Fahri Yardim, »der Erol«, über den alle in dritter

Person sprechen. Im Theater kann man mitentscheiden, ob »der Erol«

seinen Grill bekommt und die Vereinsmitglieder wieder zusammenfinden.

Das Ende im Kino wirkt da doch recht hingebogen. Als Gesprächsangebot

ist »Extrawurst« aber ein Matchwinner.