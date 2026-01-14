Silent Friend

« Extrawurst | Home |

D/HUN/F/CHN 2025, R: Ildikó Enyedi, D: Tony Leung, Enzo Brumm, LunaWedler, 147 min

Sie sind überall und beobachten uns. Stumme Zeugen der Zeit. Was denken

Pflanzen über uns? Was fühlen sie? Die ungarische Regisseurin Ildikó

Enyedi (»Körper und Seele«) stellt sich diese Frage in ihrer Zeitreise

durch drei Epochen. 1908 bewirbt sich Grete als erste Frau an der

Universität in Marburg. Dort ist sie der Diskriminierung des

Lehrpersonals schutzlos ausgeliefert und entdeckt ihre Leidenschaft für

die Fotografie. 1972 lebt der junge Student Hannes am Rande der Stadt

und verliebt sich in Gundula, ist aber zu schüchtern, den ersten Schritt

zu machen. Im Jahr 2020, inmitten der Corona-Pandemie, sitzt schließlich

der Wissenschaftler Tony auf dem menschenleeren Campus fest und studiert

den Ginkobaum im Garten der Universität. Der mächtige Baum ist der

zentrale Protagonist von Enyedis philosophischem Film. Immer wieder

sieht man die Ereignisse aus seiner Perspektive. Makroaufnahmen von

Tautropfen, Spinnennetzen und Blättern verleihen dem Film etwas

Abstraktes. Geredet wird wenig. In seiner zweieinhalbstündigen Laufzeit

entwickelt der vielfach preisgekrönte Film einen Sog. Die Grenzen der

Zeit verwischen, werden von einer Linie zu einer Ebene, die assoziativ

alles vereint, ganz ähnlich wie Mascha Schilinski »In die Sonne schauen«

inszenierte. In den Hauptrollen glänzen Tony Leung (»In the Mood for

Love«) und Luna Wedler, die beim Filmfestival in Venedig mit dem

Darstellerinnenpreis ausgezeichnet wurde.