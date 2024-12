Fwd: Kritiken LT: Here

« Der Mann aus Rom (2023) | Home | Die geschützten Männer »

USA 2024 R: Robert Zemeckis D: Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany 104Min.

Robert Zemeckis liebt es, das Erzählen von Geschichten mit technischen

Innovationen zu verbinden. „Cast Away – Verschollen“, „Der

Polarexpress“, „Schatten der Wahrheit“ und zuletzt „The Walk“ waren

allesamt visuell herausragend und beschritten neue Wege. An seiner Seite

stand immer wieder Hauptdarsteller Tom Hanks, auf dessen Schultern auch

der sechsfach oscarprämierte „Forrest Gump“ ruhte. Für „Here“ hat

Zemeckis die Bande seines größten Erfolgs nun ein weiteres Mal

zusammengetrommelt. Neben Hanks ist auch Robin Wright wieder mit an

Bord. Das Drehbuch schrieb Zemeckis erneut gemeinsam mit Eric Roth. Don

Burgess stand hinter der Kamera, Alan Silvestri lieferte die Musik. Fast

noch größer als die Erwartungen an dieses Dream Team ist die Spannung,

die sich um Zemeckis’ neues Filmkonzept rankt: Ein Ort auf der

Landkarte, ein Feld, ein Haus, ein Zuhause – „Here“ begleitet mit der

Kamera nicht weniger als die Geschichte der US-amerikanischen

Zivilisation. Die Kamera ist dabei an einen Ort gebunden. Die Umgebung

im steten Fluss der Veränderung. Ein ganz ähnliches Grundkonzept also

wie in David Lowerys „A Ghost Story“. So ist der Handlungsort zur Zeit

von Präsident Benjamin Franklin noch ein unbedeutender Fleck neben dem

Anwesen von dessen Bruder William. Das dort entstehende Haus bewohnt im

Zeitalter der Industrialisierung ein Erfinder mit seiner Frau. In der

Gegenwart eine afroamerikanische Familie der Upper Class. Die Handlung

konzentriert sich aber auf Richard (Hanks) und Margaret (Wright), die

sich dort in den 1950ern verlieben und alt werden. Das fängt „Here“

tricktechnisch eindrucksvoll und schlüssig ein. Träume, Wünsche und die

manchmal harte Wirklichkeit verdichten sich zu einem Kondensat des

Lebens (der weißen, US-amerikanischen Mittelschicht). Die anderen

Seitenarme der Geschichte funktionieren dagegen weniger gut und sind

entbehrlich. Der Fokus liegt auf Wright und Hanks, bzw. Richards

Filmeltern Kelly Reilly und Paul Bettany und einer stark gespielten, oft

berührenden Familiengeschichte, die sich vor der Kamera abspielt.