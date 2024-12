« Fwd: Kritiken LT: Here | Home |

D 2024 R: Irene von Alberti, D: Mavie Hörbiger, Bibiana Beglau,Godehard Giese, 104 Min.

Der französische Schriftsteller Robert Merle drehte 1974 in seinem Roman

„Die geschützten Männer“ die Geschlechterrollen um. Er beschrieb, wie

die Frauen die Macht ergreifen, nachdem die Männer an einem neuartigen

Virus erkranken und sterben. Die geschützte Spezies wird in Quarantäne

gesteckt. Nur wer sich einer Kastration unterzieht, genießt Privilegien.

Das Matriarchat wandelt sich allerdings zunehmend zum totalitären Staat.

Es sind demnach nicht die Geschlechterrollen, sondern die Gier nach

Macht, die eine Gesellschaft zugrunde richtet. Das ist auch die wenig

subtile Botschaft der filmischen Adaption, die die Stuttgarter

Regisseurin Irene von Alberti verantwortet. Sie übersetzte Merles Buch

für die gegenwärtige Gesellschaft, in der die Genderdiskussion

vehementer geführt wird als vor fünfzig Jahren. Das bleibt aber nicht

das einzige Thema der grellbunten Satire, die sich auch mit den Lehren

der Corona-Pandemie auseinandersetzt. Leider zündet der oft zynische

Humor trotz gut aufgelegter Hauptdarsteller*innen wie Mavie Hörbiger,

Bibiana Beglau und Godehard Giese kaum.