Stowaway

USA, BRD 2021 Regie: Joe Penna, mit Toni Collette, Anna Kendrick, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson 116 Min.

Deutsche Marsmissionen lassen noch auf sich warten, aber ein deutsches SciFi-Drama mit internationaler Besetzung ist bereits erfolgreich abgehoben. Wenn Anna Kendrick („Pitch Perfect“), Toni Collette („Hereditary“) und Daniel Dae Kim („Hawaii Five-O“) als Mars-Reisende einen blinden Passagier (Shamier Anderson) entdecken und allen der Sauerstoff ausgeht, will man eigentlich nicht wissen, dass alles im Filmstudio entstanden ist. Genauer stand das Raumschiff in den Münchner Bavaria Studios und alle „Weltraum-Außenaufnahmen“ mit Raumanzügen an Drähten für die Ausflüge ins schwerelose All, fanden in den Kölner MMC Studios statt.

Aber trotz dieser Hintergrund-Infos funktioniert das Kammerspiel im All vortrefflich. Von den Gesprächen mit „Huston“ hört man nur die Raumschiff-Seite – ein interessanter Effekt! Aber eine Lösung kommt von der Erde sowieso nicht. Deshalb sollen bei einem äußerst spannenden Weltraum-Ausflug Sauerstoffreste aus der Antriebsrakete geborgen werden. Toni Collette gibt eine souveräne und emotionale Kommandantin. Die ruhige Stimmung linearen und reduzierten Geschichte erinnert beim Versuch, mit Algen Sauerstoff zu erzeugen an den Raumfahrt-Klassiker „Lautlos im Weltraum“. Leider bekommt Kendrick keine ernsthafte Figur hin, der man eine Reise im Weltall zutraut.