The Report

USA 2019 Regie: Scott Z. Burns mit Adam Driver, Annette Benning, Jon Hamm, 120 Min.

Der integere FBI-Angestellte Daniel Jones (Adam Driver) wird von Senatorin Dianne Feinstein (Annette Benning) mit der Aufarbeitung der Verhörtechniken nach den Anschlägen vom 11. September 2001 beauftragt. In schockierenden Aufzeichnungen entdeckt er, dass die CIA mehrfach Folter anwendete, um an Informationen zu kommen. Wiederholt verletzten sie ethische und moralische Grundsätze, ohne dass sie Ergebnisse liefern konnten. Immer tiefer gräbt sich Jones in die Berge an Akten, während die CIA seine Arbeit zunehmend behindert. Exzellent recherchiert und spannend inszeniert der gefeierte Drehbuchautor Scott Z. Burns („Die Geldwäscherei“) seinen Politthriller. Adam Driver spielt den zurückhaltenden Bürohengst, der zunehmend von den erschreckenden Bildern verfolgt wird, als Kämpfer gegen ein System der Vertuschung. Ein wichtiger, mitreißender Film und ein kritisches Gegenstück zu Kathryn Bigelows „Zero Dark Thirty“. Amazon sicherte sich unmittelbar nach seiner Premiere die Rechte an „The Report“ und bringt ihn erfreulicherweise vor dem Start bei Prime auch in ausgewählte Kinos.