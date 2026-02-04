No other choice
Kim, 139 min
2009 gab Park Chan-wook (»Old Boy«) bekannt, er wolle den Roman »Die
Axt« von Donald E. Westlake adaptieren. Nach eigener Aussage wusste er
damals nichts von der Adaption, die Costa-Gavras bereits einige Jahre
zuvor in Frankreich realisiert hatte. Es sollte 16 Jahre dauern, bis
dieser Plan tatsächlich Realität werden würde und es erscheint
folgerichtig, dass »No Other Choice« nun, sechs Jahre nach dem
koreanischen Überhit »Parasite« von Bong Joon-ho erscheint, denn beide
Filme scheinen verwandt, ohne dass sie einander gleichen. »No Other
Choice« ist eine bitterböse Gesellschaftssatire über Status und den Wert
des Materiellen. Man-su hat alles, was er sich erträumt hat. Das macht
die Eröffnungssequenz mit seinem unwirklichen Himmel über dem
Designerhaus überdeutlich, in dessen Garten der Familienvater, seine
bildhübsche Frau, seine beiden Kinder und die beiden Hunde
gruppenkuscheln. All das wird bedroht, als Man-su seinen Job verliert.
25 Jahre hat er in der Papierindustrie gearbeitet. Nun werden er und
seine Kollegen wegrationalisiert. Der finanzielle Druck wächst und die
Bewerbung in anderen Unternehmen scheint aussichtslos. Also beschließt
Man-su kurzerhand, die Konkurrenz auszuschalten. So breit die Umrisse
erscheinen, in denen Park die Geschichte rahmt, so unberechenbar ist ihr
Verlauf. Jede Szene ist eine Wundertüte an Ideenreichtum, sowohl
erzählerisch als auch inszenatorisch ein irrer Ritt.
