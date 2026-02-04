« Fassaden | Home |

KOR 2025, R: Park Chan-Wook, D: Lee Byung-Hun, Ye-jin Son, Woo SeungKim, 139 min

2009 gab Park Chan-wook (»Old Boy«) bekannt, er wolle den Roman »Die

Axt« von Donald E. Westlake adaptieren. Nach eigener Aussage wusste er

damals nichts von der Adaption, die Costa-Gavras bereits einige Jahre

zuvor in Frankreich realisiert hatte. Es sollte 16 Jahre dauern, bis

dieser Plan tatsächlich Realität werden würde und es erscheint

folgerichtig, dass »No Other Choice« nun, sechs Jahre nach dem

koreanischen Überhit »Parasite« von Bong Joon-ho erscheint, denn beide

Filme scheinen verwandt, ohne dass sie einander gleichen. »No Other

Choice« ist eine bitterböse Gesellschaftssatire über Status und den Wert

des Materiellen. Man-su hat alles, was er sich erträumt hat. Das macht

die Eröffnungssequenz mit seinem unwirklichen Himmel über dem

Designerhaus überdeutlich, in dessen Garten der Familienvater, seine

bildhübsche Frau, seine beiden Kinder und die beiden Hunde

gruppenkuscheln. All das wird bedroht, als Man-su seinen Job verliert.

25 Jahre hat er in der Papierindustrie gearbeitet. Nun werden er und

seine Kollegen wegrationalisiert. Der finanzielle Druck wächst und die

Bewerbung in anderen Unternehmen scheint aussichtslos. Also beschließt

Man-su kurzerhand, die Konkurrenz auszuschalten. So breit die Umrisse

erscheinen, in denen Park die Geschichte rahmt, so unberechenbar ist ihr

Verlauf. Jede Szene ist eine Wundertüte an Ideenreichtum, sowohl

erzählerisch als auch inszenatorisch ein irrer Ritt.