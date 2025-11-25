« Paternal Leave | Home |

F/B 2025 R: Cédric Jimenez, D: Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos,Louis Garrel, 106 Min.

Paris in einer nahen Zukunft: Nachdem sich der Klassenkampf immer weiter

zugespitzt hatte, wurde die Stadt in drei streng abgeriegelte Zonen

unterteilt. In Zone 1 leben die Regierung und die französische Elite.

Die Privilegierten führen in Zone 2 ein gutes Leben. Wer allerdings in

Zone 3 aufwächst, hat kaum Zukunftsperspektiven, es sei denn man tritt

in einer Spielshow an und gewinnt ein Ticket für Zone 2. Zem Sparak

(Gilles Lellouche) kämpft auf den Straßen der untersten Zone gegen

Gewalt und Drogenhandel. Als ein hoher Politiker ermordet wird und die

Widerstandsgruppe „Wallbreaker“ um John Mafram (Louis Garrel) dafür

verantwortlich gemacht wird, wird Zem der Zone-2-Ermittlerin Salia

Malberg (Adèle Exarchopoulos) zugeteilt. Mit ihr soll er die

Hintermänner des Anschlags ausfindig machen und so Mafram dingfest

machen. Zur Seite steht ihnen dabei ALMA, eine künstliche Intelligenz,

die in Sekundenschnelle den Tathergang anhand der Indizien

rekonstruiert. Zem und Salia müssen jedoch bald feststellen, dass ALMA

nicht unfehlbar ist.

Seit „Blade Runner“ vor mehr als vierzig Jahren in die Kinos kam, ist

das Thema künstliche Intelligenz im dystopischen Sci-Fi-Gewand

eigentlich auserzählt. Regisseur Cédric Jimenez („November“) hat dem

nicht wirklich viel hinzuzufügen. Die Fronten sind klar verteilt: Auf

der einen Seite agieren die dunklen Strippenzieher in Regierungskreisen,

auf der anderen die revolutionären Kräfte, die die Grundwerte der

französischen Revolution hochhalten. Mittendrin unsere

Protagonist*innen, die durch das Chaos zwischen Schwarz und Weiß

navigieren. Gilles Lelouche und Adèle Exarchopoulos geben dabei aber ein

interessantes, ungleiches Team ab und schnelle, harte Cop-Thriller kann

das französische Kino einfach, so dass Jimenez mit „Zone 3“ unterm

Strich ein spannender, atmosphärisch dichter Genrebeitrag gelungen ist.