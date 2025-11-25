« Im Schatten des Orangenbaums | Home | Zone 3 »

D/I 2025 R: Alissa Jung, D: Juli Grabenhenrich, Luca Marinelli, ArturoGabbriellini, 113 Min.

Zufällig entdeckt die 15-jährige Leo in einem Video ihren Vater, den sie

nie kannte. Auf eigene Faust reist sie mitten im Winter an die Küste

Norditaliens, um ihn zu treffen. Sie findet Paolo in einem verlassenen

Seebad, wo er in einem Wohnwagen lebt und als Surflehrer jobbt. Außerdem

ist er gerade damit beschäftigt, seine letzte Beziehung zu retten und

kümmert sich um seine kleine Tochter. Da kommt der überraschende Besuch

aus der Vergangenheit äußerst ungelegen. Aber Leo lässt nicht locker und

konfrontiert ihn mit unangenehmen Fragen. Ganz langsam nähern sich Vater

und Tochter einander an und entdecken unerwartete Gemeinsamkeiten.

Aufrichtig und ohne Kitsch erzählt die Schauspielerin Alissa Jung in

ihrem Regiedebüt von dieser Begegnung an der winterlichen

Mittelmeerküste. Die Kamera von Carolina Steinbrecher ist dabei ganz bei

ihrer Hauptdarstellerin Juli Grabenhenrich, die hier ihr

vielversprechendes Schauspieldebüt gibt und sich auf Augenhöhe mit ihrem

Gegenüber, dem italienischen Charakterdarsteller Luca Marinelli (»Martin

Eden«), bewegt. Das Zusammenspiel der beiden macht »Paternal Leave«

sehenswert. Es gelingt ihnen, dass wir mit der trotzigen Leo mitfühlen,

aber auch die emotionale Zerrissenheit von Paolo spüren. Das zahlt auf

die Glaubwürdigkeit der Geschichte ein, die Jung selbst schrieb und

einfühlsam inszenierte.