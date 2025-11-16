« Die my love | Home | Eddington »

D 2025 R: Benjamin Kramme, D: Jennifer Sabel Barbara Philipp HildegardSchroedter, 99 Min.

Nadine (Jennifer Sabel) ist wütend. Auf ihren Ex-Mann Mike, auf ihre

Mutter Renate, auf das Schicksal, ihren Körper, den Krebs. Als die junge

Frau ins Hospiz kommt, begegnet sie allen mit Feindschaft, den anderen

Patienten ebenso wie den Pflegerinnen und Pflegern, die versuchen, ihr

Leiden zu mindern. Alles was sie will, ist ihren Sohn Dexter zu sehen.

Doch der reagiert verstört als er seiner Mutter mit kurz geschorenen

Haaren begegnet. Erst als Nadine beginnt, ihr Schicksal zu akzeptieren,

öffnet sie sich den Anderen und findet Freunde, die sie bis zum Ende

begleiten – das der anderen und ihr eigenes.

Regisseur Benjamin Kramme arbeitet seit mehr als zehn Jahren im sozialen

Dienst. Er kennt die Arbeit im Hospiz und zeigt es in seinem Debütfilm

als einen lebendigen Ort, in dem auch viel gelacht wird. Er inszenierte

ein berührendes menschliches Drama, das vom Abschiednehmen erzählt, von

der Angst vor dem Tod, aber auch von den Überraschungen, die das Leben

bis zum Schluss bereithält und der Erkenntnis, dass es oft unfertig zu

Ende geht. Dafür wurde er mit dem Publikumspreis beim Filmfestival Max

Ophüls Preis ausgezeichnet. „Mit Feingefühl und Klarheit zeigt uns

dieser Film, dass wir auch am Ende Bedeutung in das Leben anderer tragen

können“, schrieb die Jury in ihrer Begründung. Kramme, der „Ich sterbe,

kommst du“ gemeinsam mit seiner Hauptdarstellerin schrieb, gelang ein

tieftrauriger und tröstender Film, der die Hospizarbeit würdigt und

Hoffnung spendet. „Wer das hier liest, braucht vor nichts Angst zu

haben.“ steht am Ende auf einem Grabstein – So, wie auch Benjamin

Krammes Film etwas von der Angst nimmt.