D 2025 R: Stefan Haupt, D: Paula Beer, Stefan Kurt, Marie Leuenberger,99 Min.

Argwöhnisch mustert der Bahnbeamte den Reisenden (Albrecht Schuch) nach

einem Blick in dessen Reisepass. „Ich bin nicht Stiller!“, skandiert der

und wird es in den folgenden anderthalb Stunden wiederholt tun, denn der

Mann, der sich als James Larkin White ausgibt, sieht dem vor sieben

Jahren verschwundenen, mutmaßlichen Mörder Anatol Stiller allzu ähnlich.

White kommt in Untersuchungshaft und Stillers Ehefrau Julika (Paula

Beer) wird herbeizitiert. Sie soll zweifelsfrei bezeugen, dass es sich

bei dem vermeintlichen Amerikaner um ihren Mann handelt. Je mehr Zeit

sie mit ihm verbringt, desto unsicherer ist sie sich. Der Andere ist

charmant und einfühlsam, ganz im Gegensatz zu den Erinnerungen an den

aufbrausenden Anatol, der stets mit der Welt haderte und sie ohne ein

Wort zurückließ.

Mit „Stiller“ feierte Max Frisch 1954 seinen Durchbruch. In

ausschweifenden Sätzen beschreibt der Schweizer Autor das Innenleben

seines Protagonisten, dessen Identität dem Leser relativ schnell klar

wird. Stefan Haupt („Zwingli“) lässt den Zuschauer länger im Dunkeln und

dafür die im Buch ausführlich beschriebene Zeit nach der Haft gänzlich

aus. Die Darstellung des Rätsels für das Kinopublikum stellt vor allem

den Hauptdarsteller vor eine Herausforderung, die Albrecht Schuch

glänzend meistert. Wohl kein anderer chargiert wie er so wandlungsfähig

zwischen der gegenwärtigen Handlung als White und den Rückblenden als

Stiller, so dass beim Zuschauer lange der Zweifel bleibt. Auch Paula

Beer überzeugt in der Doppelrolle der verliebten Julika und ihrem

gebrochenen Gegenstück. Ausstattung und Bildgestaltung versprechen

großes Kino, auch wenn sich die Handlung selbst auf kleinem Raum

konzentriert. Leider ist die Inszenierung mitunter zu vordergründig und

inkonsequent. So sind etwa die warmen Erinnerungen in kräftigen Farben,

die tristen in Schwarz-Weiß erzählt. Trotzdem fesselt „Stiller“ und der

Reiz, sich selbst neu zu erfinden bis zum Schluss.