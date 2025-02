« September 5 | Home | Kneecap »

PL/USA 2024 R: Jesse Eisenberg D: Kieran Culkin, Jesse Eisenberg,Jennifer Grey, 90 min

Eigentlich ist David der Überkorrekte, der jeden Schritt vorausplant.

Als er am Flughafen ankommt, sitzt sein Cousin Benji bereits seit

Stunden in der Abflughalle. Die unzähligen Nachrichten von David auf

seiner Mailbox hat er ignoriert. Typisch für den planlos wirkenden

Benji, der mit seinem Charme jedoch jeden für sich einzunehmen scheint.

Und doch schimmert da eine Hilflosigkeit in ihm durch. Die Reise, die

die beiden unternehmen wird nicht nur zu einer Probe ihrer Freundschaft,

sondern auch zu einer Suche nach Orientierung. Vorbei an den Spuren des

Holocaust reisen sie mit einer kleinen Gruppe Touristen durch Polen, um

das Haus ihrer verstorbenen Großmutter aufzusuchen und ihr Lebewohl zu

sagen. Angesichts des Grauens, das ihre Vorfahren durchlebten,

erscheinen ihre eigenen Probleme nichtig und doch verschwinden sie nie

ganz. Dieses nuancierte Spiel mit dem Gefühl von Schuld und der eigenen

Lebenskrise balanciert Autor, Regisseur und Schauspieler Jesse Eisenberg

gekonnt. Mit seiner zweiten Regiearbeit behandelt er seine eigene

Herkunft als Sohn jüdischer Einwanderer. Mit Kieran Culkin hat er einen

exzellenten Anspielpartner an seiner Seite. »A Real Pain« ist ein

bemerkenswert gut beobachteter, sensibel erzählter Road Trip, der noch

lange nachhallt.