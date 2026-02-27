« Fassaden | Home | Kinoleben »

USA 2025 R: Bryan Fuller D: Mads Mikkelsen, Sophie Sloan, Sheila Atim,106 Min.

Die Welt in Bryan Fullers Spielfilmdebüt funktioniert nach ihren eigenen

Regeln, ganz so wie man es von einem der kreativsten Serienschöpfer der

letzten Jahre erwartet. Mit „Pushing Dasies“, „American Gods“ oder „Star

Trek Discovery“ feierte Fuller im Fernsehen Erfolge. Mit „Dust Bunny“

erzählt er nun ein Schauermärchen für die ganze Familie – also zumindest

scheint es zunächst so. Das Haus, in dem die achtjährige Aurora (Sophie

Sloan) mit ihren Eltern lebt, wirkt in seinen kräftigen Farben und

verspielten Ornamenten wie einem Jeunet/Caro-Streifen entlehnt. Der

Einstieg ist märchenhaft, so tut man die Angst des kleinen Mädchens vor

dem Monster unter ihrem Bett auch zunächst als kindliche Phantasie ab.

Doch die Hasengestalt, die sich aus den Staubflusen zusammenfindet, ist

real und hat spitze Zähne. Das müssen auch Auroras Eltern erfahren und

so ist das Mädchen bald auf sich allein gestellt. Nur gut, dass sie des

Nachts ihren schweigsamen Nachbarn (Mad Mikkelsen) beobachtet, wie er in

einer dunklen Gasse gegen Drachen und fiese Schergen kämpft. Also heuert

sie ihn kurzerhand an, um das Monster zu erlegen. Der Auftragskiller ist

allerdings Teil einer größeren Gesellschaft unter der kühlen Laverne

(Sigourney Weaver) und die ist gar nicht begeistert, dass jemand dessen

wahre Identität entdeckt hat.

So wird es alsbald actionreich und auch ganz schön blutig, so dass „Dust

Bunny“ eher zum höchst unterhaltsamen Albtraum wird. Sophie Sloan und

Mad Mikkelsen geben ein gutes Team ab, das nicht von ungefähr an „Léon –

Der Profi“ erinnert. Ein Schuss „Matrix“ steckt aber auch in der DNA von

Fullers Debüt. Auf jeden Fall ist die Mischung frisch, immer

überraschend und kreativ und funktioniert auch dank der gut aufgelegten

Darsteller erstaunlich gut.