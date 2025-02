« A Real Pain | Home | Es geht um Luis »

IRL/GB 2024 R: Rich Peppiatt D: Liam Óg Ó hAnnaidh, Naoise ÓCairealláin, J.J. Ó Dochartaigh, 105 min

Hip Hop ist das Sprachrohr der Unterdrückten. Für Liam Óg Ó hAnnaidh und

Naoise Ó Cairealláin ist es also nur naheliegend, ihre Texte in der

nordirischen Landessprache zu verfassen. Schließlich ist Gälisch eine

Waffe in den Augen der irischen Republikaner, die ein geeintes Irland

und den Abzug der Briten fordern. Als sie gemeinsam mit dem Lehrer J.J.

Ó Dochartaigh die Formation Kneecap gründen, sind sie noch Teenager,

aufgewachsen mit dem Konflikt, der die Geschichte ihrer Heimat prägt.

Sie zogen los, um ihre eigene Geschichte zu schreiben. Die erste Single

„C.E.A.R.T.A.“ (Irisch für „Recht“) wurde 2017 zu einem

Überraschungserfolg und vom irischen Radio wegen Drogenreferenzen und

Schimpfwörtern verbannt. Kneecap veröffentlichten ihr erstes Album

„3CAG“ („trí chonsan agus guta“ – drei Konsonanten und ein Vokal – steht

für MDMA). Es dokumentiert ihr Leben zwischen dem Dealen von Drogen,

feiern und dem Kampf gegen die Unterdrückung durch britische

Polizeikräfte. Das kam bei Fans – von ihnen „Fenians“ getauft, einem

Begriff für die Kämpfer der IRA – und Ordnungshütern unterschiedlich an,

konnte den Erfolg aber nicht stoppen.

Seitdem sind einige Jahre ins Land gegangen. Kneecap füllen mittlerweile

große Hallen, veröffentlichten Singles mit Grian Chatten (Fontaines DC)

und Radie Peat von Lankum. Im vergangenen Jahr erschien ihr zweites

Album „Fine Art“ und parallel dazu ein Film, der jetzt in unsere Kinos

kommt. Allerdings ist „Kneecap“ weder Konzertdoku noch Bandbio. Der

Film, den die Drei gemeinsam mit Regisseur und Autor Rich Peppiat

drehten, erzählt ihre Geschichte frei, ungebremst und herrlich überhöht

und macht dabei unbändigen Spaß, auch wenn man noch nie etwas von der

Band gehört haben sollte.

Liam und Naoise leben als Geezer auf den Straßen von Belfast, verticken

Drogen und geraten damit ständig in Konflikt mit den Cops. Als Liam

festgenommen wird, weigert er sich, englisch zu sprechen. Also wird der

Irischlehrer J.J. Ó Dochartaigh hinzugezogen, um zu übersetzen. Als er

Liams Notizbuch in die Hände bekommt, solidarisiert er sich mit ihm. Auf

den Seiten hat Liam seinen Alltag in pointierten Texten auf Gälisch

dokumentiert. J.J. baut dazu Beats und Kneecap – eine Anspielung auf die

nordirische Tradition des Kneecapping, dem zertrümmern der Kniescheiben

von politischen Gegnern – sind geboren.

Der Plot malt die Geschichte kräftig aus, fokussiert auf Naoises

Verhältnis zu seinem Vater, einer Führungsfigur der IRA, (gespielt von

Michael Fassbender) aber auch auf das Leid der Frauen in dem Konflikt.

Bei allem Spaß ist es „Kneecap“ ziemlich ernst. Ihr Film ist ein

flammendes Plädoyer für die Freiheit Nordirlands, zeigt aber auch wie

die Sprache die geteilten Lager der Protestanten und Katholiken vereinen

kann. In der Filmgeschichte wird sie sonst ausschließlich im

historischen Kontext verwendet. Hier darf sie leben.

Wie gut das funktioniert ist ebenso bemerkenswert wie die

schauspielerischen Qualitäten: Mo Chara, Móglaí Bap and DJ Próvaí

spielen ihre eigene Geschichte und das mitreißend überzeugend.

Referenzen an „Trainspotting“ und „8 Mile“ sind offensichtlich.

„Kneecap“ findet aber seine ganz eigenen Qualitäten für einen

