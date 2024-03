« The Zone of Interest | Home | Drive-Away Dolls »

(La Tresse) F/CAN/I/B 2023 R: Laetitia Colombani, D: Kim Raver, Mia Maelzer, Fotinì Peluso, 121 Min.

In ihrem erfolgreichen Debütroman „Der Zopf“ erzählt Laetitia Colombani das Schicksal von drei Frauen aus verschiedenen Teilen der Welt. Jetzt hat sie einen Film daraus gemacht. Die Geschichte beginnt in Indien bei Smita (Mia Maelzer). Ihre Familie zählt zur Kaste der „Unberührbaren“. Von der Gesellschaft geächtet muss sie die Toiletten entleeren. Um ihrer Tochter eine bessere Zukunft zu bescheren, flieht sie mit ihr in Richtung Süden. Währenddessen versucht Giulia (Fotinì Peluso) in Italien das Geschäft ihres Vaters zu retten und bekommt dabei unerwartete Hilfe vom indischen Einwanderer Kamal (Avi Nash). In Montreal lebt schließlich Sarah (Kim Raver), die ihre Rolle als die alleinerziehende Mutter bisher gut mit ihrer Karriere in einer Anwaltskanzlei vereinbaren konnte. Doch wie alle drei Geschichten, wirft auch diese ein Schicksalsschlag aus der Bahn. Wie Colombani die drei Episoden miteinander verflechtet, ist durchaus gelungen. Die Auflösung ist jedoch arg simpel geraten und der Film wird von Ludovico Einaudi fortwährend mit einem Klavierteppich unterlegt, der die Richtung der Gefühle vorgibt.