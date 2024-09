« Cuckoo | Home | Schirkoa »

D 2024 R: Alireza Golafshan, D: Laura Tonke, Moritz Bleibtreu, Axel Stein, 112 Min.

Marion (Laura Tonke) und Andi (Moritz Bleibtreu) sind Individualisten. Am Anfang hat sie das zueinander geführt, es war am Ende aber auch der Grund für ihre Trennung. Geblieben ist ihr Sohn Milan (Valentin Thatenhorst). Für ihn teilen sie alles fifty fifty, damit der Filius von beiden Elternteilen profitiert. Der Elfjährige weiß das zwischenzeitlich für sich auszunutzen. Nach einem Vorfall in der Schule beschließen seine Eltern gemeinsam mit ihm in den Urlaub nach Italien zu fliegen. Mit an Bord sind auch Marions neuer Partner Robin (David Kross) und eine Menge unausgesprochene Gefühle.

Dem deutsch-iranischen Regisseur Alireza Golafshan („Die Goldfische“) gelingt mit „Alles Fifty Fifty“ eine wirklich witzige Beziehungskomödie mit pointierten Dialogen und reichlich Situationskomik. Das glänzend aufgelegte Ensemble sorgt vor allem in der ersten Hälfte für Schwung. Im letzten Akt siegt die Harmonie und das Ende fällt vielleicht etwas zu konventionell aus. Bis dahin hat man aber sehr viel Spaß mit dieser herrlich leichten Sommerkomödie.