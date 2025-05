Balconettes

« Kein Tier. So wild. | Home | Grüße vom Mars »

(Les Femmes au Balcon) F 2024 R: Noémie Merlant, D: Souheila Yacoub,Sanda Codreanu, Noémie Merlant, 104 Min.

Es ist heiß in Marseille. Der Hochsommer treibt alle im Wohnblock auf

den Balkon, auf der Suche nach ein wenig Abkühlung. Cam-Girl Ruby und

Starlet Elise finden sich auf dem Balkon ihrer Freundin, der angehenden

Schriftstellerin Nicole ein – schließlich ist die Aussicht auf ihren

Nachbarn, den gut gebauten Fotografen Magnani, von hier aus

hervorragend. Als die Drei dessen Einladung annehmen, wird daraus

allerdings ein unerwartet blutiges Date.

Nach einem munteren Auftakt, bei dem allerdings auch schon der

gewalttätige Ehemann der Nachbarin das Zeitliche segnet, kippt die

Stimmung rapide. Die zweite Regiearbeit der Schauspielerin Noémie

Merlant ist ein wahres Wechselbad der Gefühle und erinnert in den besten

Momenten an die überdrehten, frühen Filme von Pedro Almodóvar. Das

Drehbuch, das Merlant gemeinsam mit Céline Sciamma (»Porträt einer

jungen Frau in Flammen«) verfasste, ist ein wilder Mix aus

feministischem Sozialdrama und rabenschwarzer Horrorkomödie, der nicht

immer vollends aufgeht. In einem Moment feiern die Figuren ihre

Weiblichkeit, im nächsten reiten sie sich immer tiefer in ein blutiges

Schlamassel hinein. Merlant geizt dabei nicht mit Splatter und

Kunstblut. Einige Szenen sind herrlich überdreht, kehren sich aber auch

gern mal ins Geschmacklose. Die Figuren bedienen dabei mitunter die

Klischees, die sie eigentlich vorführen sollen. Zusammengehalten wird

der wilde Mix vor allem von den gut aufgelegten Darstellerinnen.