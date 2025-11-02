« Bugonia | Home | Dann passiert das Leben »
No One Will Know
Zhang, Sofiane Zermani 115 Min.
Die beiden Polizisten Livio (Pio Marmaï) und Reda (Sofiane Zermani) sind
Stammkunden in der kleinen Kneipe von Nico (Xianzeng Pan). Na Feierabend
kehren sie dort ein und nachdem ein Einsatz aus dem Ruder lief, haben
sie das Bier heute bitter nötig, das ihnen Esme (Lucie Zhang) zapft.
Eher zufällig hier gelandet sind der stinkreiche Erwan (Joseph
Olivennes), der nervöse Comar (Nemo Schiffmann) und Krankenwagenfahrer
Abel (Panayotis Pascot). Die Figurenaufstellung von Vincent Maël
Cardonas Thriller wird durcheinander gewirbelt, als der alte Monsieur
Kantz (Claude Aufaure) vorbeischaut und wie jeden Tag die Lottozahlen
überprüft – denn diesmal hat er tatsächlich gewonnen: Fast 300 Millionen
Euro! Es kommt, wie es kommen muss: Comar schnappt sich die Waffe von
Livio und fordert das Ticket ein. Beim Handgemenge trifft eine Kugel den
unglücklichen Gewinner und die Gruppe steht plötzlich vor der Wahl: Die
Polizei rufen oder das Geld untereinander aufteilen?
Die Ausgangsposition kennt man aus Filmen wie „Lang lebe Ned Devine!“,
das kriminalistische Kammerspiel erinnert an „Reservoir Dogs“ und die
offensichtliche Lektion, dass sich Verbrechen nicht auszahlt, zählt auch
zur ältesten Weisheit der Filmerzählung. Dass „No One Will Know“
trotzdem unterhält, liegt neben dem guten Schauspielerensemble an der
stimmungsvollen, spannenden Inszenierung, die die Perspektiven immer
wieder mit leichter Hand wechselt. Da werden Situationen aus
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und Gedanken visuell clever
ausgespielt. Vincent Maël Cardona, der mit der ungewöhnlichen
Liebesgeschichte „Die Magnetischen“, in der „Director’s Fortnight“
debütierte, kehrte mit diesem feinen kleinen Thriller in diesem Jahr
nach Cannes zurück, wo „Le Roi Soleil“ (dt. „Der Sonnenkönig“), so der
Originaltitel, im Rahmen der Midnight Movies zu sehen war.
02.11.2025
Kritiken
