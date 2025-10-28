« Sorda | Home |

USA/GB/IRL/SK 2025 R: Yorgos Lanthimos, D: Jesse Plemons, Emma Stone,Aidan Delbis, 119 Min.

Seitdem seine Mutter ins Krankenhaus eingeliefert wurde, lebt der

Paketpacker Teddy mit seinem geistig eingeschränkten Cousin Dan allein

im Haus. Begeistert von allerlei Verschwörungstheorien zieht Teddy den

gutmütigen Dan immer tiefer in seinen Wahn. Teddy ist davon überzeugt,

dass Außerirdische vom Planeten Andromeda auf der Erde gelandet sind und

unerkannt Experimente an den Menschen vollziehen. Eine von ihnen, da ist

sich Teddy sicher, ist Michelle, CEO eines großen Pharmakonzerns. Teddy

und Dan entführen sie kurzerhand und ketten sie im Keller ihres Hauses

ans Bett. Hier soll sie gestehen, dass sie ein Alien ist und Kontakt mit

ihrem Mutterschiff aufnehmen. Der südkoreanische Regisseur Joon-Hwan

Jang schuf 2003 mit »Save The Green Planet!« eine irrwitzige,

tiefschwarze Satire. 22 Jahre später ist der Irrsinn längst von der

Realität überholt worden. Der äußerst produktive Lieblings-Weirdo des

europäischen Kinos, Yorgos Lanthimos (»Poor Things«), inszenierte nun

eine verschärfte Version des Kultklassikers, die eher Anleihen beim

Horror findet, vor dem Hintergrund des Post-Corona-Amerika aber durchaus

realistische Züge aufweist. Die Story bleibt an jeder Ecke überraschend

und abgdreht und ist mit Emma Stone, Jesse Plemons und Aidan Delbis

exzellent besetzt. Lanthimos’ Weggefährte, Kameramann Robbie Ryan, setzt

sie in gewohnt berauschende Bilder