« Burning | Home | Das Leben meiner Tochter »

Zwischen den Zeilen

Frankreich 2018 (Doubles Vies) Regie: Olivier Assayas, mit Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Christa Théret 107 Min. FSK ab 6

Der französische Autorenfilmer Olivier Assayas („Carlos – Der Schakal“) reflektiert die Auswirkungen des digitalen Zeitalters am Beispiel des Verlagswesens und stürzt seinen Protagonisten, den Verleger Alain, in eine Sinnkrise, die sich in seinem beruflichen Leben ebenso widerspiegelt wie im privaten. Leider scheitert Assayas an seinen Ambitionen und lässt die exquisite Besetzung endlose Dialoge aufsagen. Das wirkt auf Dauer höchst ermüdend.