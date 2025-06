« Im Prinzip Familie | Home | One to One – John & Yoko »

GB/CH/I 2025, R: Nick Hamm, D: Claes Bang, Tobias Jowett, ConnorSwindells, 133 min

Den Meisten dürfte von »Wilhelm Tell« der berühmte Apfelschuss in

Erinnerung geblieben sein. Da ist es nur konsequent, dass Regisseur Nick

Hamm, der Friedrich Schillers Novelle als großen Actionfilm für die

Leinwand adaptierte, diese Szene an den Anfang stellt. Die gespannte

Sehne und der Angstschweiß auf Tells Sohn Walter erfüllen die Leinwand,

bevor die Handlung drei Tage zurückspult. Wilhelm Tell (Claes Bang) ist

müde. Das Grauen der Kreuzzüge lässt ihn nicht los. Er hat die Waffen

niedergelegt und lebt mit seiner Frau Suna (Golshifteh Farahani) und

seinem Sohn Walter (Tobias Jowett), die er einst vor dem sicheren Tod

bewahrte. Doch das friedliche Leben als Jägern und Bauern wird gestört,

als die österreichischen Steuereintreiber kommandiert vom Reichsvogt

Hermann Gessler (Connor Swindells) einen benachbarten Hof brandschatzen.

Tell kann dem Unrecht nicht tatenlos zusehen und vereint die Häuser im

Kampf gegen die Invasoren.

Eine klassische Heldengeschichte erzählt Nick Hamm mit seiner recht

freien Interpretation von Schillers Vorlage. Der hatte sich in seiner

Version der Schweizer Volkssage auch schon viele poetische Freiheiten

erlaubt. So ist es nur recht, dass Hamm den Fokus auf die Action legt

und rundum unterhaltsames Popcorn-Kino abliefert. Das hat reichlich

Schauwerte: Kamerafrau Jamie Ramsay setzt die ausladenden Landschaften,

die blutigen Schlachten und die aufwändige Ausstattung groß in Szene. Ob

Hamm mit seinem »Wilhelm Tell« den Schweizern ein ebenso großes Denkmal

setzt wie Mel Gibson mit »Braveheart«, bleibt abzuwarten. Das Potential

für einen Kinoerfolg ist auf jeden Fall vorhanden.

