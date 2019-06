« Zwischen den Zeilen | Home |

Das Leben meiner Tochter

BRD 2018 Regie: Steffen Weinert, mit Christoph Bach, Alwara Höfels, Maggie Valentina Salomon 88 Min.

Das Glück scheint perfekt: Micha (Christoph Bach) und Natalie (Alwara Höfels) sind glückliche Eltern der lebensfrohen, aufgeweckten Jana, das zweite Kind ist auf dem Weg. Doch da wird bei ihrer Tochter ein Herzfehler entdeckt. Das kommende Jahr verbringt die 8-Jährige in der Klinik, doch auch nach 15 Monaten ist immer noch kein Spenderherz verfügbar. Während Natalie sich hilflos dem Schicksal und den Ärzten hingibt, will Micha nicht untätig herumsitzen: Er kontaktiert eine rumänische Firma, die mit Organspenden Geschäfte macht. Doch bleibt die Herkunft des Spenderherzens im Dunkeln. Was ist der richtige Weg? Sollte man alles in der Macht stehende unternehmen, um das Leben des eigenen Kindes zu retten oder gibt es Grenzen? Dieser moralischen Zwickmühle geht der hervorragend besetzte Film von Steffen Weinert auf den Grund. Er schildert eine scheinbar ausweglose Situation und steigert sein Familiendrama in der zweiten Hälfte zum Thriller, der manchmal etwas plakativ wirkt, aber bis zum Finale spannend bleibt.