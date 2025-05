Oslo Stories – Träume & Sehnsucht

« Grüße vom Mars | Home |

(Drømmer) NOR 2024 Dag Johan Haugerud, D: Ella Øverbye, Ane Dahl Torp,Selome Emnetu, 110 Min.(Sex) NOR 2024 Dag Johan Haugerud, D: Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr,Siri Forberg, 118 Min.

Drei Filme, drei Geschichten, eine Stadt: Der norwegische Autor und

Regisseur Dag Johan Haugerud schrieb und inszenierte im vergangenen Jahr

gleich drei Filme in seiner Heimatstadt Oslo. Überschrieben mit »Liebe«,

»Träume« und »Sehnsucht« haben die Filme augenscheinlich zunächst nur

den Ort der Handlung gemeinsam. Beim näheren Betrachten offenbaren aber

all ihre Figuren Träume und Sehnsüchte unterschiedlicher Formen der Liebe.

»Liebe« schilderte die Suche nach Nähe und das Ausleben sexueller

Bedürfnisse auf einem Fährschiff. »Sehnsucht«, der im Original

eigentlich den Titel »Sex« trägt, begleitet zwei Schornsteinfeger auf

ihrer Selbstfindung zwischen den Geschlechtern. Die Freunde sind

glücklich verheiratete Familienväter. Den einen wirft ein immer

wiederkehrender Traum aus der alltäglichen Bahn. Darin trifft er David

Bowie, der ihn auf eine Weise betrachtet, als würde er in ihm eine Frau

sehen. Sein Kollege wiederum hat eine Begegnung mit einem attraktiven

schwulen Mann, der ihm offen Sex anbietet. Zunächst lehnt er ab, kehrt

dann aber doch in die Wohnung des Mannes zurück und lässt sich

verführen. Fu?r beide Ma?nner gera?t nach diesen Ereignissen das Leben,

wie sie es bisher kannten und gerne gefu?hrt haben, aus den Fugen.

In »Träume« wird das Leben der Teenagerin Johanne durch die Begegnung

mit ihrer neuen Lehrerin Johanna auf den Kopf gestellt. Zum ersten Mal

ist Johanne verliebt und malt sich in ihren Träumen aus, wie es ist, mit

Johanna zusammen zu leben. Ihre Wünsche und Sehnsüchte schreibt sie

nieder, um sie begreifen zu können. Ein Jahr später ringt Johanne immer

noch mit der unerwiderten Liebe und gibt die Erinnerungen ihrer

Großmutter preis. Obwohl sie verspricht, sie für sich zu behalten,

reicht sie den Text an Johannes Mutter weiter. Die unverblümten Worte

und Gefühle lassen diese verwirrt zurück. Zunächst ist da die Angst,

Johanne könnte missbraucht worden sein. Die ehrliche Schilderung bewegt

aber auch etwas in ihr und sie stellt ihre Tochter zur Rede.

Eine andere Denkweise der Liebe will Regisseur Dag Johan Haugerud nach

eigenen Angaben mit seinen drei Geschichten anregen. Bei den großen

Filmfestivals in Venedig und Berlin wurden die Filme gefeiert. »Träume«

gewann in diesem Jahr den Goldenen Bären der Berlinale. Einfühlsam,

direkt und sehr menschlich legt der renommierte Autor und Filmemacher

seine Geschichten an, mit nahbaren Figuren, deren Handlungen stets

nachvollziehbar bleiben. Darüber hinaus sind die »Oslo Stories« auch ein

realistisches Kaleidoskop einer Stadt und ihrer Bewohner.