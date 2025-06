« Wilhelm Tell | Home |

GB 2024 R: Kevin Macdonald, 100 Min.

1972 war ein Jahr des Umbruchs in den Vereinigten Staaten. Die

politische Stimmung war auf dem Siedepunkt. Der Protest entlud sich auf

der Straße in blutigen Schlachten zwischen der Polizei und

Demonstranten. Die Politik von Präsident Richard Nixon wurde zunehmend

radikaler. Parallel wurde die Musik von John Lennon immer politischer.

Nach der Trennung der Beatles war Lennon die vielleicht prominenteste

Person auf dem Planeten. Die Stimmung in England wurde zunehmend

feindseliger. Er floh mit Yoko Ono nach New York und veröffentliche mit

»Some Time in New York City« ein Album mit Protestsongs, trat für

Frauenrechte ein und gegen Rassismus und den Krieg in Vietnam. Diese

Zeit in der Zwei-Zimmer-Wohnung in Greenwich Village veränderte die

Sicht des Musikers. Sie mündete im Auftritt beim »One to

One«-Benefizkonzert im Madison Square Garden. Der schottische

Filmemacher Kevin Macdonald (»Der letzte König von Schottland«) förderte

bisher ungesehenes Material aus den Archiven, kombinierte private Videos

und Tonmitschnitte der Telefonate, in denen John und Yoko Mitstreiter

mobilisieren und ihre Aktionen koordinieren, mit Werbeclips und

Nachrichtenmeldungen – ohne unnötigen Kommentar oder Betrachtungen aus

der Gegenwart. Für 100 Minuten macht »One to One: John & Yoko« die

Stimmung jener Zeit spürbar. Mit der exzellenten Montage von Sam

Rice-Edwards entsteht ein Flow. Die Vergangenheit wird lebendig. Ergänzt

wird das Material mit besonderen Momenten des Konzerts. Es sollte die

einzige Live-Show von John und Yoko bleiben.