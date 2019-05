« Jibril | Home |

Once Again – Eine Liebe in Mumbai

BRD, Österreich, Indien 2018 Regie: Kanwal Sethi, mit Neeraj Kabi, Shefali Shah 101 Min. FSK ab 0

Tara steht selbstbewusst im Leben und in der Küche ihres Restaurants. Sie hat zwei erwachsene Kinder und führt ein traditionsreiches Familienunternehmen. Nur wenn jemand ihren verstorbenen Mann erwähnt, zeigt sie für einen flüchtigen Moment Anzeichen von Schwäche. Amar steht die meiste Zeit des Tages im Rampenlicht. Sein Assistent fährt den angesehen Schauspieler von einem Empfang zum nächsten. Wenn er in die Öffentlichkeit tritt, sammeln sich sofort Autogramm- und Selfiejäger. Doch wenn sein Diener das Haus verlässt, ist er allein. Tara kocht für Amar. Tagsüber sind ihre Begegnungen flüchtig. Wenn die Sonne untergeht, reden sie am Telefon. Die Klassen trennen sie, aber hier sind sie sich nah.

Mit warmen Farben und viel Gefühl erzählt „Once Again“ von einer Liebe, die nicht sein darf. Es ist kein unbeholfenes Kennenlernen unter Teenagern, sondern ein Treffen auf Augenhöhe. Für beide kommt diese Liebe spät und unerwartet, sie gehen darin auf, aber sie bringt auch viele Probleme mit sich. „Once Again“ ist ein Liebesfilm, die Gesellschaftskritik schwelt darunter. Das Emotionale steht im Vordergrund. Insofern ist der Film des aus Indien stammenden und in Leipzig lebenden Regisseurs Kanwal Sethi dem Kino seiner Heimat nahe. Im Gegensatz zum ausladenden Bollywood-Kitsch erzählt er jedoch einfühlsam, genau beobachtend und mit ruhiger Hand. Ein bemerkenswert vielschichtiger Film.