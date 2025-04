« Julie bleibt still | Home |

I 2022 R: Marta Savina, D: Claudia Gusmano, Fabrizio Ferracane,Francesco Colella, 97 Min

Die junge Lia (Claudia Gusmano) führt ein unbeschwertes Leben in der

italienischen Provinz in den 1960er Jahren. Tagsüber hilft sie dem Vater

auf dem Feld. Am Sonntag geht sie mit ihrer katholischen Mutter in die

Kirche. Dort hat sie ein Auge auf Lorenzo (Dario Alta) geworfen, den

Sohn der einflussreichen Familie Musicò. Ihr Vater lehnt die Beziehung

zu dem reichen Schnösel ab. Lia trifft sich trotzdem heimlich mit ihm.

Als er jedoch übergriffig wird, beendet sie die Beziehung. Lorenzo ist

gewohnt, zu besitzen, was er begehrt, und so entführt er Lia, um sie zur

Heirat zu zwingen. Obwohl ihr alle davon abraten und ihre Entscheidung

dem Ansehen ihrer Familie schadet, beschließt sie, Lorenzo vor Gericht

zu zerren.

Marta Savina („Drei Meter über dem Himmel“) erzählt eine Geschichte, wie

sie sich in der italienischen Gesellschaft vielfach abgespielt haben

muss. Lia stellt sich mutig ihrer Machtlosigkeit und kann auf den

Rückhalt ihrer Familie bauen. Auch wenn einige Enden lose bleiben und

Savina recht geradlinig erzählt, ist „Primadonna“ ein kraftvolles

Statement über selbstbestimmtes weibliches Handeln in einer

patriarchalischen Gesellschaft.