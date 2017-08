« Haus ohne Dach | Home |

The Comedian (2016)

USA 2016 Regie: Taylor Hackford mit Robert De Niro, Leslie Mann, Harvey Keitel, Danny DeVito, Billy Crystal 120 Min. FSK: ab 12

Der „King of Comedy“ ist wieder da! 35 Jahre nachdem Robert De Niro in Scorseses Film einen wahnsinnigen Fan des echten Komödianten Jerry Lewis spielte, darf De Niro in einem wunderbaren Film von Taylor Hackford („ When We Were Kings“) komödiantisch die Sau raus lassen.

Ausgerechnet eine Woche nach dem Tod der Komiker-Legende Jerry Lewis erinnert De Niros Rolle an den tollen Scorsese-Film. Allerdings ist „The Comedian“ so satt voller Stars und alten Bekanntheiten, da war die Chance auf einen prominenten Todesfall nicht besonders klein. Womit wir beim bösen Humor des Films und von De Niros Figur Jackie Burke wären. Populär ist er wegen einer alten Serie, die mittlerweile zu seinem Fluch wurde. Bei jedem Auftritt als bissiger Stand Up-Comedian wollen immer ein paar Leute die Jahrzehnte alten Sprüche hören. Als Burke nach vielen verbalen und einer handfesten Attacke auf einen dummen, respektlosen Blogger-Idioten zu Sozialstunden verurteilt wird, trifft er in der New Yorker Suppenausgabe auf Harmony Schiltz (wunderbar: Leslie Mann). Eine aufbrausende, herrlich wütende und emotionale Frau, die ihren Ehemann und dessen Geliebte treffend zugerichtet hat. Die wenig harmonische Harmony und Burke helfen sich gegenseitig als Anstandsdamen bei Familienfeiern aus, dabei sind beide nicht gesellschaftsfähig, Burkes Scherze dabei nicht nur schmutzig, sondern auch grenzwertig. Das ist ein großes Spektakel und gleichzeitig tief traurig.

Denn Burke hat eine Haltung, auch wenn er sie sich nicht leisten kann. Er kommt mit seiner ehrlichen Art auch im Seniorenheim an, weil er die Alten als einziger nicht in Watte und Windeln einpacken will. Seine auch nicht nett behandelte Managerin bringt es auf den Punkt: „Willst du einen Job oder ein Arschloch sein?“ Seine Antwort: „Muss ich wählen?“

Burkes Bruder und seine Schwägerin können nicht verhindern, dass dieses exzellente Schandmaul ein paar provokante Worte bei der Hochzeit der lesbischen Nichte (Lucy DeVito) sagt. Dabei sind die Szenen mit deren (echtem) Vater Danny DeVito bester Komödienstoff. Überhaupt versammelt der Film gleich fünf oder mehr Oscar-Kandidaten. In einem von mehreren Giganten-Treffen machen die Scorsese-Kumpels Harvey Keitel und De Niro böse auf „Vater der Braut“. Billy Crystal spielt Billy Crystal und macht Burke auf die typisch gehässige Art der Komödianten dieses Films an, während der Kellner zwischen den beidem im Aufzug mühsam eine unbewegte Miene bewahrt.

Vor allem aber ist „The Comedian“ etwas, was man alle paar Jahre braucht, um zu sehen, was wirklich gute Komödien sind: Mit viel Herz und Verstand, das richtige Tempo, perfekt gespielt, begleitet von einem stimmungsvollen Jazz-Score. Taylor Hackfords Meisterstreich, diese Tragik-Komödien-Tragödien-Komödie hat die Melancholie, das feine Mitgefühl wie Billy Wilders „Das Appartement“.