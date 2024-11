« Neuigkeiten aus Lappland | Home |

NEP/F/N 2024, R: Min Bahadur Bham, D: Thinley Lhamo, Sonam Topden,Tenzing Dalha, 150 min

In einem abgelegenen Dorf hoch im Himalaya-Gebirge: Der Tradition nach

heiratet eine Frau drei Männer und zieht zu ihrem Haupt-Ehemann in

dessen Dorf. Auch Pema ist dieser Tradition verpflichtet. Trotzdem ist

sie allein, als sie feststellt, dass sie schwanger ist. Ihr Mann Tashi

ist auf einer Handelsreise und seit Monaten nicht zurückgekehrt. Auch

ihre beiden anderen Männer, der eine noch ein Kind, der zweite kümmert

sich um Gesundheit und Wohlergehen des Rinpoche, dem Vorsteher eines

nahegelegenen buddhistischen Klosters, sind ihr kaum eine Hilfe. Die

Leute im Dorf zerreißen sich das Mundwerk und sprechen ihre Zweifel, ob

Tashi wirklich der Vater des ungeborenen Kindes ist, offen aus und

verdächtigen sie des Ehebruchs. Also macht sich Pema auf eigene Faust

auf die Suche nach Tashi. Am anderen Ende der Welt ticken die Leute auch

kaum anders als hier. Neid und Missgunst beherrschen das Dorfleben. Pema

ist eine resolute Frauenfigur, die das Schicksal in ihre eigenen Hände

nimmt. Die Reise führt durch das atemberaubende Panorama der 6.000 Meter

hoch gelegenen nepalesischen Bergregion und wird für Pema auch eine

Reise zu sich selbst. In langen Einstellungen drehte Min Bahadur Bham

diese mitreißende Geschichte mit Laiendarstellern an

Originalschauplätzen. Dafür wurde »Shambhala« in den Wettbewerb der

Berlinale eingeladen – als erster Spielfilm aus Nepal.