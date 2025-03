« Sing Sing | Home |

F/GB/USA/D 2024, R: Andrea Arnold, D: Barry Keoghan, Franz Rogowski,Nykiya Adams, 118 min

Andrea Arnold gelingt es immer wieder, Geschichten über Heranwachsende

auf Augenhöhe zu inszenieren. Sie erzählt die großen Dramen im Kleinen.

Damit steht sie in der Tradition des britischen Sozialdramas von

Regisseuren wie Ken Loach und Mike Leigh. Ihr Blick und der ihres

Stammkameramanns Robbie Ryan (»Poor Things«) für die Schönheit in einer

grausamen Welt ist beispiellos. Acht Jahre nach ihrem Ausflug in die USA

mit »American Honey« kehrt die Filmemacherin zurück zum Ansatz ihres

BAFTA-gekrönten »Fish Tank«. Sie inszenierte »Bird« mit

Nachwuchsdarstellerinnen und -darstellern in einer sozial verarmten

Siedlung im Norden von Kent. Ihre Protagonistin ist die 12-jährige

Bailey. Mit ihrem älteren Bruder Hunter wächst sie in verwahrlosten

Verhältnissen bei ihrem Vater Bug auf, ein zwischen liebenswert und

aggressiv pendelnder Drogendealer. Bailey schlingert durch ihr

schwieriges soziales Umfeld, in dem sie gelernt hat, sich zu behaupten,

und versteckt ihre Schwäche und Unsicherheit unter einer harten Schale.

Als sie den seltsamen Vogel Bird trifft, wird er für sie zu einem Anker.

Arnold versieht ihren Realismus dabei immer wieder mit surrealen

Momenten und einem handverlesenen Britpop-Soundtrack, zu dem Burial den

Score beisteuerte. Franz Rogowski verleiht Bird mit seinem tänzerischen

Spiel eine liebenswerte Weirdness. Barry Keoghan verkörpert den

überforderten Vater mit Verve. Eine echte Wucht ist Nykiya Adams, die

hier ihr Schauspieldebüt gibt und die feinen Nuancen ihrer Figur

bravourös meistert.