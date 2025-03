« Das Licht | Home | I Like Movies »

F 2024 R: Gilles Lelouche, D: Adèle Exarchopoulos, François Civil, Malik Frikah, 166 Min

Mit den Waffen im Anschlag steigen Clotaire (François Civil) und seine Gang in die Autos. Heute Abend wollen sie ihre Rivalen zur Strecke bringen. Doch keiner von ihnen wird zurückkehren. Als Clotaire seinen letzten Atemzug tätigt, sitzt Jackie (Adèle Exarchopoulos) vor der Telefonzelle und weint.

Die Handlung springt zwei Jahrzehnte zurück. Clotaire wächst mit vielen Geschwistern in einem Plattenbau auf. Sein Vater ist gewalttätig. Der Sohn tanzt früh aus der Reihe und lernt, sich zu behaupten. Die sechsjährige Jackie hat gerade ihre Mutter verloren. Jetzt muss sie für ihren Vater da sein, schließlich sind sie nur noch zu zweit. Zehn Jahre später hat Clotaire die Schule geschmissen, hängt mit seinen Kumpels aber trotzdem Tag für Tag auf dem Parkplatz rum und beleidigt die Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus ankommen. Nur Jackie lässt sich das nicht gefallen. Sie behauptet sich gegen Clotaire und weckt sein Interesse.

Zwischen den beiden ungleichen Teenagern entwickelt sich eine Amour Fou. Obwohl Jackie ihm intellektuell überlegen ist und Clotaire immer mehr auf die schiefe Bahn gerät, verlieben sie sich. Eine tragische, schmerzhafte Liebe. Aber das Ende ist nicht unausweichlich.

Über fast drei Stunden legt der vom Schauspiel kommende Autor und Regisseur Gilles Lellouche („Narco“) seine Gangsterromanze an, visuell stylisch und angetrieben von einem pulsierenden Soundtrack. Er zeigt ausführlich, woher seine Figuren kommen. Der soziale Hintergrund wirkt sich schließlich auf ihren Lebensweg aus. Ohne Chancen keine Zukunft. Während Jackie als Einzelkind in halbwegs geordneten Verhältnissen aufwächst, herrscht in Clotaires Umfeld Unordnung und frühes Leid. So weit, so bekannt. „Beating Hearts“ wehrt sich nicht gegen die Klischees, sondern umarmt sie selbstbewusst. Aber all das hat man schon mal gesehen und unterm Strich bleibt die Frage, ob es sich lohnt, dafür fast drei Kinostunden im Sitz zu verharren. Langweilig wird es mit den französischen Bonnie und Clyde auf jeden Fall nicht.