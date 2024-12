« Shambhala | Home | Emilia Pérez »

D 2024 R: Rand Beiruty, 92 Min.

Vor rund zwanzig Jahren dokumentierte Bettina Blümner mit

»Prinzessinnenbad« das Heranwachsen junger Mädchen, begleitete sie in

den entscheidenden Jahren mit der Kamera beim Lieben und Leben und fing

ihre Träume und Wünsche ein, um sie am Ende mit der Realität

abzugleichen. Die aus Jordanien stammende Filmemacherin Rand Beiruty

geht einen ähnlichen Weg. Allerdings begleitete sie mit der Kamera über

drei Jahre hinweg sieben selbstbewusste junge Frauen mit

Fluchterfahrung. Sie wachsen in Eberswalde zwischen zwei Kulturen auf

und suchen ihren Platz in einer deutschen Gesellschaft, die ihnen wenig

Raum bietet. Hier treffen die Träume und Wünsche auf die harte Realität

in der ostdeutschen Provinz. Polizistin mit Migrationshintergrund? Keine

Chance. Ärztin ohne Hochschulabschluss? Lieber in die Altenpflege, da

fehlen Arbeitskräfte. Rand Beiruty begreift ihre Protagonistinnen als

Mitwirkende. In kreativen Runden mit der Regisseurin und

Sozialarbeiterinnen schreiben und spielen die Mädchen ihren Alltag

durch. Dabei geht es um Rassismuserfahrungen und den Umgang mit

Traditionen in der Familie. Mit genauem Blick und viel Verständnis zeigt

der gut beobachtete Dokumentarfilm »Über uns von uns«, welches Potential

in ihnen und in dem kulturellen Austausch steckt, wenn sich denn die

Möglichkeit hierzu eröffnet.