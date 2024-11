« Critical Zone | Home |

(Ohjus) FIN/EST 2024 R: Miia Tervo D: Oona Airola, Hannu-Pekka Björkman,Tommi Korpela, 119 Min

Niina (Oona Airola) befindet sich nicht gerade auf der Sonnenseite des

Lebens. Die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern ist meistens

überfordert vom Leben. Ihr gewalttätiger Ex-Mann sitzt im Gefängnis. Das

Verhältnis zu ihrer Familie steht nicht gerade zum Besten. Da rauscht

auch noch ihr Anhänger in das Fenster der lokalen Tageszeitung. Fortan

steht Niina in der Schuld von Esko (Hannu-Pekka Björkman) und beginnt

für das Blatt zu schreiben, um den Schaden wieder gut zu machen. Viel

los ist nicht, in dem kleinen finnischen Nest. Der meistgelesene Artikel

im letzten Jahr war eine verlorene Socke beim Eisfischen. Bei der

Hochzeit ihrer Schwester bemerkt Niina allerdings, dass plötzlich viele

Männer vom Militär in dem örtlichen Hotel eintreffen. Sie hört sich um

und entdeckt eine Sensation: Eine russische Rakete ist in den finnischen

Luftraum eingedrungen und verschollen.

Im Jahr der Handlung, 1984, sorgt das für Aufsehen und Angst. Der Kalte

Krieg ist auf dem Höhepunkt. Ein atomarer Sprengkopf hätte verheerende

Folgen. Regisseurin und Drehbuchautorin Miia Tervo („Aurora“) fängt die

Zeit authentisch ein. Männer mit Vokuhilas, die sexistische Sprüche

klopfen, Frauen mit Schulterpolster und Dauerwelle und die Musik von

OMD, Bronski Beat und Alphaville vermitteln in der zeitgemäßen

Ausstattung ein gutes Gefühl für die Achtziger und die Angst vor dem

Untergang. Weniger gute Voraussetzungen für eine Komödie und so bleibt

der Humor zumeist staubtrocken. Als Geschichte eines einsamen Kampfes um

Wahrnehmung und Respekt in einer Männerwelt ist „Neuigkeiten aus

Lappland“ aber durchaus sehenswert.