USA 2024 R: Greg Kwedar, D: Colman Domingo, Clarence Maclin, Sean SanJose, 107 min

Die Haftanstalt „Sing Sing“ liegt auf einer Insel, rund 50 Kilometer

außerhalb von New York. Durch die Gitter können die Inhaftierten das

pulsierende Leben im Big Apple am anderen Ufer beobachten. Auf der

Theaterbühne entfliehen sie dem Knastalltag, schlüpfen in andere Rollen

und müssen sich nicht mit der eigenen, deprimierenden Realität

auseinandersetzen. Kunst bedeutet Freiheit für die Insassen. John

„Divine G.“ Whitfild leitet die Theatergruppe, die gerade ein neues

Stück einstudiert. Er selbst sitzt seit vielen Jahren hier hinter

Gittern. Unschuldig, wie er sagt, verurteilt wegen Mordes, hilft er

seinen Mitinsassen dabei, sich auf die Bewährungsgespräche

vorzubereiten. Die Zeit in der Theategruppe erlaubt den Männern, Gefühle

zuzulassen und Rivalitäten zu vergessen. Doch die brutale Realität und

Hoffnungslosigkeit innerhalb der Mauern dringt auch in den Theaterraum.

Seinen zweiten Langfilm drehte Regisseur Greg Kwedar mit ehemaligen

Häftlingen in einer echten Haftanstalt. Die wahren Biographien, der

realistische Haftalltag, eingefangen von der Handkamera, verleihen

seinem berührenden Film etwas Dokumentarisches. Trotz der düsteren

Umgebung, ist »Sing Sing« ein heller Film, der Hoffnung verbreiten will

und sich abhebt von den klischeehaften Knastgeschichten. Im Herzen steht

der oscarnominierte Colman Domingo. Er verleiht seiner Figur eine Wärme,

aber auch menschliche Schwächen. Das alles macht Kwedars Film so wahrhaftig.